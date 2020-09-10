【股民熱話】特朗普贏硬總統大選？選股謹記呢三招…

今日已是9月上旬最後一日，距離11月美國總統大選尚餘不到兩個月。美股率先展開調整，連帶港股亦受壓，科技股走樣。只是，在螞蟻集團上市前，大家都傾向視科技股短期跌勢為調整，而非「玩完」，且客觀上，美股大冧市不利特朗普選情，故市場都傾向相信，大選前美股有調整，但反覆偏好的勢態尚未逆轉。

其實，在過去三十年的美國政界中，特朗普算是一個好不一樣的總統，皆因其敢於改變現狀。當然呢種相對偏激的作風，有人歡喜有人愁。近日特朗普又再次提出與中國脫鈎論，指此舉不會損害美國利益，說法斬釘截鐵，又明言為了連任，若選舉經費不夠，會自掏腰包一億美元助選，反映其爭取連任相對進取。正正由於立場旗幟鮮明，在目前反華已成美國政壇大方向之下，特朗普堅持這一路線，有條件佔上風。

八卦友話，中國義烏市一向生產「小商品」並出口美國，上一屆美國總統大選，各黨派的選舉用品訂單情況，正正反映出選舉形勢，故被稱為「義烏指數」。據講今年相關赴美的選舉相關小商品訂單顯示，特朗普相關的訂單遠比民主黨候選人多，反映特朗普的勝算較高，但當然，到底今次呢個指標應唔應驗，就要做事後孔明了！

對於特朗普可能連任美國總統，投資者在選股上，可以用三招應對。

第一，特朗普一旦連任，會繼續打壓中國。美企須要調整供應鏈，致使經濟景氣會繼續受到影響。可以預期，聯儲局會繼續量寬，利率會繼續維持在超低水平，股市泡沫亦會持續，選舉後美股或有大調整，但並不是「玩完」，科技股仍然是資金重點押注板塊，這亦會被視為特朗普所指中美脫鈎無損美國利益的一個驗證。

第二，中美關係會繼續朝脫鈎方向發展，往後美國市場廠商得在美國設廠生產；拓展中國內地市場得在內地設廠生產，以避免關稅、制裁及確保供應鏈穩定。如是者，國際企業仍須調整生產設施分布，業務難免受到影響，更容易會踏進中美之間的制裁名單陷阱。故投資選股，還是盡量迴避國際企業，揀選在專注市場有優勢的企業以增勝算。

第三，特朗普任內在中東的外交成績，有助推進該區和平。相信其一旦連任，亦會朝此方向行事。伊朗基本上沒有還擊力，中國亦已公開用「內循環」策略應對，即不會主動以武力解決紛爭。美國的兩大頭號敵人如是，相信若其再連任，地緣政治風險未必會大變，國際油價更多要視乎經濟需求，可見未來不見得可以大翻身。故能源板塊不宜沾手傳統能源股，多從新能源及節能等角度出發揀選能源股方向尚算。

東網財經專欄作者 帥哥

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