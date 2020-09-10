京西國際控股股東未就混合所有制改革有實質性決定

該公司董事會澄清及確認，截至該公告日期，概無接獲京西重工就此事宜發出之任何正式通知或決定。經作出在相關合理查詢後確認，除於該公告披露外，並沒有知悉任何導致股價及成交量波動的原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

該公司已向聯交所申請，自今(10日)恢復公司股份買賣。

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