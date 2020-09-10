【專家點評】古勝：長城汽車宜候低吸
2020年09月10日 08:15
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尋日港股繼續喺近月低位徘徊，一度下試24,200點水平，其後收市報24,468點，成交額1,207億元。近日港股隨美股、A股回調，短線大市向淡，市場上有所謂久守必失的說法，恒指一再試低位，難保突然跌穿24,100點重要關口，到時有機會下試23,500點。惟距離現價不遠，開淡都冇乜肉食，所以老古都係嗰句，不如坐定定等月底大市做番上去。
至於有咩潛力股？可以留意一下長城汽車(02333) 。先睇大行報告，花旗指長汽未來3至6個月的新H6車款，有望逐漸升至月銷量8千至1.5萬輛；而皮卡車月銷售有望於下半年穩在2.1萬輛，料明年市佔率可達55至60%，料2021至22年純利預期提升至65.5億及68.1億元人民幣。將其目標價調升至10.9港元，予「買入」評級。
再睇走勢，長汽近日向上略為乏力，9日RSI現熊背馳，短線支持位為10天線8.8元，若然跌穿，有望重回7月底至8月底的橫行區間，屆時可於8元邊小注入市，短線阻力為9元，向下跌穿7.4元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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