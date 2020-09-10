【專家點評】陳蓓敏：放寬限聚令 地產股有運行...
2020年09月10日 08:30
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過去三個交易天，道指和納指分別累跌約1,660和1,000點。以過去一年計，道指累升約2.5%，納指更錄得升幅逾34%，遠優於全球主要股票市場表現。市場憧憬新一輪經濟刺激方案。雖然現在兩黨在方案上呈現分歧，但純是選舉姿態擺陣而已，民眾共識方案是會通過。當然特朗普順理成章甩鍋給民主黨，指他們阻礙導致補貼未能流入民生。歐洲央行議息，以不變應萬變。歐元區9月投資者信心指數見反彈，由8月負13.4，彈至負8，較預期負10.5為佳。周二歐元區，英、德、法三大重要股指表現合理。
國家郵政局公布8月中國速遞發展指數，錄得327.3，按年升約54%，顯示電貿蓬勃下，內地速遞市場增長勢頭不俗，無論發展規模，服務質量，前景趨勢皆見動力。臨近國內十‧一長假，各界積極備戰慶祝，疫情後的新開局，阿里巴巴(09988)的飛豬旅行宣布百億補貼計劃，以打折、補貼等不同形式推廣，以誘群眾消費。因被困社區一段時間，被壓抑的消費欲念，在適當的誘因引導下，高漲消費情緒會見釋放。8月CPI上漲2.4%，較上月稍微回落0.3%，PPI按年跌2%，經濟數據符合預期。上證偏軟，人民幣高見8.6。
本港疫情日減，政府放寬限聚令，娛樂場所都有條件重開。久壓的本地民生經濟相關板塊漸見回暖之意。新鴻基地產(00016)將公布業績，全年受外圍和內在因素，難有期待。近期集團積極去庫存，估值吸引、息優，建議吸納，上方阻力位110元，止蝕位為94元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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