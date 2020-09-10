【專家點評】陳蓓敏：放寬限聚令　地產股有運行...

過去三個交易天，道指和納指分別累跌約1,660和1,000點。以過去一年計，道指累升約2.5%，納指更錄得升幅逾34%，遠優於全球主要股票市場表現。市場憧憬新一輪經濟刺激方案。雖然現在兩黨在方案上呈現分歧，但純是選舉姿態擺陣而已，民眾共識方案是會通過。當然特朗普順理成章甩鍋給民主黨，指他們阻礙導致補貼未能流入民生。歐洲央行議息，以不變應萬變。歐元區9月投資者信心指數見反彈，由8月負13.4，彈至負8，較預期負10.5為佳。周二歐元區，英、德、法三大重要股指表現合理。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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