亞洲股市：日股漲近200點　韓澳股齊升1%

美股三大指數反彈1%至2%；亞洲主要股市跟升，日本日經225指數大幅高開160點或0.7%，報23,193點，其後升幅擴大至189點或0.8%，報23,221點。

南韓首爾綜合指數高開29點或1.2%，報2,404點，最新升30點或1.3%，報2,406點。

澳洲股市向好，最新漲80點或1.3%，報6,126點。

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