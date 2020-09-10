【專家點評】金曹：大市或先質落23900

9月3日恒指收報25,008點，跌穿50日平均線，加上下跌股份的數目持續多於上升股，港股技術走勢轉弱。從期指倉位分析，在跌穿25,000大關之後，最近幾日的期指成交量加權平均價(VWAP)維持在24,600附近。所謂VWAP是指成交量加大的價位，佔比重較大，可較單計收市價更準確地反映當天的走勢。如果收市上升，但VWAP下跌，表示當天沽壓較大，尾市反彈。

由於9月2日是近期倉位比較大的變動，但減少1,502張並不算太積極，估計是好倉在25,000點食胡。而歷史數據顯示，9月期指比較大手加倉是8月期指結算前幾天，平均價稍高於25,340點。換句話說，單從期指的VWAP及未平倉合約推算，大戶在8月28日期結日已部署在25,340水平沽貨，9月2日減倉表示好倉套利。

而9月4日成交張數多達16萬5千張，比近期20日平均約13萬張多，而倉位只是增加81張，可以判斷有更多期指大戶在9月4日做「反手」，將好倉變淡倉，換句話說，24,618點變成判斷後市強弱的重要分界線。

期指3日連續低位報24,301、24,280及24,142點。淡友似想補6月裂口區23,806至24,121點。通常恒指一個中浪700點，如由24,618點推算，700點調整可以落到23,900點附近。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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