【專家點評】金曹：大市或先質落23900
2020年09月10日 08:45
東網電視更多新聞短片
9月7日恒指成分股加入阿里巴巴(09988)、京東(09618)、藥明生物(02269)3隻高增長股，結果如很多分析員所料，大戶挾高8月在25,531點結算，8月炒憧憬向上拉，9月消息落實，大戶出貨。
9月3日恒指收報25,008點，跌穿50日平均線，加上下跌股份的數目持續多於上升股，港股技術走勢轉弱。從期指倉位分析，在跌穿25,000大關之後，最近幾日的期指成交量加權平均價(VWAP)維持在24,600附近。所謂VWAP是指成交量加大的價位，佔比重較大，可較單計收市價更準確地反映當天的走勢。如果收市上升，但VWAP下跌，表示當天沽壓較大，尾市反彈。
由於9月2日是近期倉位比較大的變動，但減少1,502張並不算太積極，估計是好倉在25,000點食胡。而歷史數據顯示，9月期指比較大手加倉是8月期指結算前幾天，平均價稍高於25,340點。換句話說，單從期指的VWAP及未平倉合約推算，大戶在8月28日期結日已部署在25,340水平沽貨，9月2日減倉表示好倉套利。
而9月4日成交張數多達16萬5千張，比近期20日平均約13萬張多，而倉位只是增加81張，可以判斷有更多期指大戶在9月4日做「反手」，將好倉變淡倉，換句話說，24,618點變成判斷後市強弱的重要分界線。
由於道指三個交易日高低波幅已超過1,700點，反彈25%或由低位反彈400點也屬正常。不過特朗普為贏大選繼續大打中國牌，繼華為、TikTok、微信之後，又考慮制裁阿里巴巴及中芯國際(00981)。特朗普想制裁中芯、又話跟中國經濟脫鈎，似乎「玩大咗」。因為中國每年入口3,000億美元以上晶片及零部件，如果美國製造的電子零部件唔賣畀中芯、華為、甚至跟中國斷絕貿易，咁多美國貨可以賣畀邊個呢？蘋果公司(Apple Inc.)又可唔可以放棄中國市場玩脫鈎呢？
期指3日連續低位報24,301、24,280及24,142點。淡友似想補6月裂口區23,806至24,121點。通常恒指一個中浪700點，如由24,618點推算，700點調整可以落到23,900點附近。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！