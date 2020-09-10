A股快報：科創板下周五審議螞蟻集團IPO

上海證交所科創板股票上市委員會周三(9日)公布，定於(下周五)18日審議螞蟻集團及廣東奧普特科技股份的首度發行事項。

根據螞蟻集團的科創板上市招股文件顯示，是次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量合共不少於A股及H股發行後總股本的10%。

螞蟻集團科創板IPO於8月25日獲受理，並於9月18日上會，全程審核只用了25天，分析估計，按照目前進度，在經歷兩輪問詢後，該股有機會於10月底或11月初上市。

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