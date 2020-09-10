【名家筆陣】施羅德：上調全球經濟增長預測

自我們於5月份作出上一次預測以來，各國(特別是歐洲)已進一步放寬封鎖措施，而經濟活動亦逐漸恢復正常。雖然感染新冠肺炎的人數持續上升，但死亡率已有放緩迹象，意味着針對該病毒的治療正在改善。

以下是我們對經濟展望所作出的一些值增長預測

我們已將2020年全球國內生產總值的增長預測從-5.4%上調至-4.6%。上述調整主要受美國公布勝於預期的第二季度經濟表現後，我們大幅上調當地經濟預測所帶動(由 -8.2%升至 -4.1%)。我們預期經濟將在第三季度進一步復甦，隨後將在第四季度轉趨溫和。

展望2021年，在寬鬆的財政及貨幣政策，以及疫苗於明年中研製成功並於第三季度分發的支持下，全球經濟增長將有望改善至5.1%(原來的預測為5.3%)。由於企業及消費者的審慎情緒很可能會壓抑投資及消費回升，疫苗的成功將對消除這些障礙起到關鍵作用。

經濟增長預測走勢短期似平方根號形，整體依然呈「U」形，圖一顯示了部分國家的經濟增長走勢。這與我們之前預測中所述的「U」形相似。然而，鑑於經濟急速反彈，我們在短期內經歷「V」形復甦後將看到經濟活動走勢轉趨平坦，與平方根號的勾形相似。

通脹維持低迷

隨着油價靠穩，我們認為環球消費物價指數通脹率將會輕微上升，預料2020年及2021年將分別升至1.8%及2.0%（此前的預測分別為1.5%及1.8%）。然而，經濟活動復甦不足以消除產出缺口。例如，美國失業率持續高於疫情爆發前的水平，對比起2019年第四季度的3.2%，該數字到2021年底仍將維持在6.8%。核心通脹到2021年底將維持在0.8%的疲弱水平，遠低於聯儲局的2%目標。

各央行繼續實施量化寬鬆，但步伐已有所放緩

低通脹使各央行能夠維持寬鬆政策，預料今年或明年的利率都不會調整。世界各國繼續實施量化寬鬆，讓聯儲局的資產負債表在我們的預測期完結時擴大至9萬億美元，比現時高出2萬億美元。然而，量化寬鬆的規模將由現時每季度3,600億美元降至1,500億美元的水平。

預測情景分析

我們已更新了預測情景，以反映風險平衡的變化。歐盟宣布成立復甦基金，以協助該地區克服新冠疫情的影響。這項歷史性的決定不單在財政上提供必要的援助，同時亦標誌着該地區向建立財政聯盟邁出一步。考慮到這項合作計劃與歐洲央行擴大量化寬鬆（PEPP）計劃規模的決定，我們認為歐元區不似會再次出現重大危機風險，因此我們已取消這個預測情景。

我們繼續以不同的英文字母（V、W及L）來描述經濟復甦的形態，並保留了出現以現代貨幣理論（MMT）為基礎的財政擴張情景預測。在剔除歐元區債務危機的預測情景後，我們新增了民主黨大勝的預測情景，以反映民主黨在總統大選及國會選舉中同時獲勝的情況。若出現這種情況，新總統將有更多空間進一步放寬財政政策，從而帶來高於基線預測的經濟增長及通脹升幅。

在不同情景對經濟活動的影響方面，我們的預測情景圖表顯示了不同的經濟增長及通脹情景與我們基線預測的比較(見圖二)。

首席經濟師及策略師Keith Wade

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