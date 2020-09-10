港股24500點爭持　美團彈逾4%　內銀股受壓

港股早段升過百點後無力再上，恒生指數曾倒跌54點，暫回穩於24,500點水平爭持。國企指數升30點；科技指數彈過百點，升上7,100點水平，主板成交500億港元。

科網股領漲，小米集團飆3.4%；騰訊升2.2%；阿里巴巴升1.4%，是表現最佳幾隻藍籌，合共貢獻恒指100點。連跌5日的美團點評反彈4.2%；京東集團漲1.6%。

新經濟股翻生，舊經濟股又受壓。內銀股續回吐，工商銀行跌1.6%，是表現最差藍籌；中國銀行及建設銀行跌1.1%。另外，電能實業及中電控股亦跌1.2%。油價反彈無助石油股，中國海洋石油跌1%。

【09:20】ATMX全線向上 滙豐靠穩

港股開市跟隨外圍做好，恒生指數升116點，報24,584點；國企指數高開63點，報9,791點；科技指數升118點，報7,133點。

科技股領漲，騰訊開市升近2%報514港元；小米集團升1.8%報22.5元；阿里巴巴升1.3%報266.8元，合共貢獻恒指80點。

另外，美團點評高開3.4%報240元；京東集團升近1%；阿里健康及金蝶國際升2.3%；金山軟件升2.1%。

金融股靠穩，滙豐控股及友邦保險升約0.3%；香港交易所升0.4%；建設銀行升0.2%；中國平安升0.1%。

百勝中國首日掛牌跌穿招股價，開市報410元，較招股價412元低0.5%。上市第3日的農夫山泉獲納入恒指綜合指數，股價開市飆5.4%報35元。

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