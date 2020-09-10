A股快報：三大指數穩升 酒股漲逾1%
2020年09月10日 09:25
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內地股市跟隨外圍反彈，滬綜指高開27點或0.85%，報3,282點；深成指高開139點或1.09%，至13,001點；創業板指數高開27點或1.11%，至2,551點。
板塊方面，次新股領漲3%，釀酒股漲1.2%，金融、水泥及生物製藥股全線升逾1%，地產股升0.9%，石油股升0.3%；而船舶製造股則領挫4.7%。
創業板註冊制第3批新股上市，龍利得、萬勝智能及海昌新材分別高開590%、449%及322%。
個股方面，陽光城高開8%，泰康人壽及泰康養老擬受讓公司13.53%股份。
亞光科技逼近跌停，其5大股東共減持公司25%股份。
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