A股快報：三大指數穩升　酒股漲逾1%

內地股市跟隨外圍反彈，滬綜指高開27點或0.85%，報3,282點；深成指高開139點或1.09%，至13,001點；創業板指數高開27點或1.11%，至2,551點。

板塊方面，次新股領漲3%，釀酒股漲1.2%，金融、水泥及生物製藥股全線升逾1%，地產股升0.9%，石油股升0.3%；而船舶製造股則領挫4.7%。

創業板註冊制第3批新股上市，龍利得、萬勝智能及海昌新材分別高開590%、449%及322%。

個股方面，陽光城高開8%，泰康人壽及泰康養老擬受讓公司13.53%股份。

亞光科技逼近跌停，其5大股東共減持公司25%股份。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020