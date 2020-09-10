獲納入恒指綜合指數 農夫山泉曾漲逾6%

恒生指數公司周三(9日)宣布，該公司符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，獲快速納入恒生綜合指數，包括恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數，以及恒生消費品製造及服務業指數，自9月22日生效。

業內人士相信，此舉意味該股有可能獲納入「北水」名單，但一切有待內地公布作實。

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