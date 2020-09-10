【宅經濟】《花木蘭》轉攻網上平台　迪士尼滿意票房

由內地女星劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》(Mulan)，受新冠肺炎疫情影響而多番延後映期，最後決定直接於9月4日起在自家收費視頻平台Disney+播出。迪士尼財務總監Christine McCarthy透露，對《花木蘭》的4天長周末票房非常滿意，認為長周末只是個開始，該電影亦為公司帶來更多訂戶，惟她未有進一步透露任何銷售數字。

Disney+的每月月費為7美元(約54.6港元)，而客戶必須額外支付30美元(約210港元）才能觀看《花木蘭》，比北美的平均戲院票價貴足3倍。

McCarthy指出，決定讓《花木蘭》於Disney+播出，是由於疫情導致影院關門，只有約68%的美國影院開放，但大部分關鍵市場的影院仍然關閉，當中包括洛杉磯和紐約市。她續稱，消費者對疫情期間光顧影院依然小心翼翼，尤其是長者和為人父母者，有小孩的家庭更可能不會到影院消費。

迪士尼上個月表示，Disney+有6,050萬客戶，其中很多在美國和歐洲。

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