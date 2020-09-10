日本7月核心機械訂單按月升6.3%

日本7月份核心機械訂單按月增加6.3%，預期升2%，前值挫7.6%，顯示近期因新冠肺炎疫情而減弱的資本支出，已經有所緩解。

排除船隻和電力公司的核心機械訂單，7月份按年跌16.2%，預期跌18.1%，前值大挫22.5%。

核心機械訂單是一系列高波動的數據，被視為是未來6至9個月資本支出的領先指標。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020