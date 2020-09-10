世界黃金協會：黃金ETF持金量創歷史新高

世界黃金協會數據顯示，8月份黃金支持的ETF和類似產品錄得連續第9個月的資金流入，但創2020年以來的最低水平。黃金ETF在本月增加了39噸，相當於21億美元或資產管理金額的0.9%，因黃金價格在8月初達到紀錄新高的每安士2,067美元。

今年迄今，全球資金淨流入938噸(折合約約512億美元)，將黃金ETF的持有量推升至3,824噸的歷史新高，上漲了38%；而資產管理規模則達到2,410億美元，上漲了70%。

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