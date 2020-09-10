亞馬遜「疫」市增聘3.3萬人　平均年薪過百萬

美國網上零售巨頭亞馬遜宣布，將於下周三(16日)舉行招聘會，提供免費就業指導課程，並開放3.3萬個企業和技術專業人員職位空缺，平均年薪高達15萬美元(約117萬港元)，當中包括薪酬、股息和各類津貼。

此外，營運網路亦將招聘數千名額外以時薪計算的職位，時薪為最低工資每小時15美元(約117港元)，以及最多可獲20周的育嬰假。

亞馬遜指出，新冠肺炎疫情衝擊經濟，調查發現53%美國人被迫尋找新的工作。而集團舉辦的招聘會旨在支持所有求職者，無論他們的經驗水平、專業領域或背景，或者是否在亞馬遜還是其他公司尋找工作。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020