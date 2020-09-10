華為登2020民企500強榜首　開發者大會今開幕

內媒報道，2020中國民營企業500強峰會周四(10日)在北京召開，並發布民營企業500強榜單。報告顯示，民企500強的營收總額首次突破30萬億元人民幣，民營企業500強門檻首次突破200億元人民幣，當中華為蟬聯民企營收500強榜單首位，而第二及第三位分別為蘇寧及正威國際。

此外，華為開發者大會2020將於今日下午開幕，本次會議將分享HMS Core 5.0服務生態最新進程，揭開鴻蒙系統2.0版本和EMUI 11的神秘面紗，華為搜索也將在國內首次亮相。關於鴻蒙系統、雲手機以及HMS的相關進展、是否回應三星等斷供傳聞等議題，將成市場關注焦點。

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