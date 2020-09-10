壹傳媒股價見一個月新低　監管調查進展尚未見影

市場質疑壹傳媒股價大幅波動，背後會否涉及人為操控或利益輸送。雖然早前曾傳出證監會及聯交所已「出手」就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。惟事件至今已擾攘已一個月，仍未見當局公開調查或作出其他實際跟進行動。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，知悉監管機構早前已向證券業界索取壹傳媒異動期間的交易紀錄、客戶資料等，又指「當時該股成交和股價非常異常，應調查清楚哪些人預先坐貨，又有哪些人在當日沽貨，並公開公布調查結果，這樣才符合公眾利益。」

立法會金融及服務界議員張華峰敦促，證監會要保障小投資者，找出壹傳媒股價在極短時間內大幅波動的原因，以及成交量超過股份發行量的不尋常原因，並調查出誰買誰賣，以保障公眾利益。

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