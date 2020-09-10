【專家點評】鄧澤堂：丘鈦科技追入有風險？
2020年09月10日 10:19
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電動車生產商特斯拉(TESLA)意外未獲納入為標普500指數成分股，急挫逾2成，加上美國新一輪救市措施仍未有好消息出現，美股弱勢，留意拖累短期大市表現。丘鈦科技(01478)公布，8月份攝像頭模組銷售數量合計3,384.5萬件，按月增加7%，按年增加4.8%。其中1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按月和按年分別減少約0.3%和增加約20%。攝像頭模組產品銷售數量環比增加主要由於客戶項目週期因素。
另外，8月份指紋識別模組銷售數量共948.8萬件，按月急增93.4%，按年減少11.6%。指紋識別模組產品銷售數量環比增加主要亦是由於客戶項目周期因素，數據不算太差，但未至於理想，短期隨市況轉弱機會大，宜注意風險。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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