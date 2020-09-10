【專家點評】鄧澤堂：丘鈦科技追入有風險？

另外，8月份指紋識別模組銷售數量共948.8萬件，按月急增93.4%，按年減少11.6%。指紋識別模組產品銷售數量環比增加主要亦是由於客戶項目周期因素，數據不算太差，但未至於理想，短期隨市況轉弱機會大，宜注意風險。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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