港股格局：郭家耀料恒指窄幅上落 睇好農夫山泉

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股上日反彈帶動港股周四(10日)早段高開，但他認為，市場仍觀望外圍科技股跌勢是否喘穩以及中美兩國關係，故料大市將繼續在24,000點至25,000點上落。

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