港股格局：郭家耀料恒指窄幅上落　睇好農夫山泉

2020年09月10日 10:27
  • 東網電視
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    正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股上日反彈帶動港股周四(10日)早段高開，但他認為，市場仍觀望外圍科技股跌勢是否喘穩以及中美兩國關係，故料大市將繼續在24,000點至25,000點上落。
    至於農夫山泉(09633)獲納入恒生綜合指數，他認為可望再下一城，進身港股通標的，加上市場看好其盈利增長及毛利能力，股價有望挑戰40元。
    ATMX方面，他建議可借回調吸納騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)，前者或交出一份亮麗季績，後者則有螞蟻集團上市推動，而且估值不貴，可優先考慮。
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