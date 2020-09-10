港股格局：郭家耀料恒指窄幅上落 睇好農夫山泉
2020年09月10日 10:27
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股上日反彈帶動港股周四(10日)早段高開，但他認為，市場仍觀望外圍科技股跌勢是否喘穩以及中美兩國關係，故料大市將繼續在24,000點至25,000點上落。
至於農夫山泉(09633)獲納入恒生綜合指數，他認為可望再下一城，進身港股通標的，加上市場看好其盈利增長及毛利能力，股價有望挑戰40元。
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