港股格局：許繹彬建議分段吸納港交所
2020年09月10日 10:29
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恒指周四早間上升，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受到納指近日跳水式直插影響，拖累港股亦沒有好日子過，ATMX四大科網股顯著回吐，周四開市雖有反彈，但升幅已逐漸收窄，似乎後勁不足，相信是市場仍欠缺信心所至，擔心美股只是「死貓彈」。
周四掛牌的百勝中國(09987)承接周三暗盤弱勢，首日暫未能開紅盤，慘遭「破發」的冷鋒，可見投資者現階段戒心較重，不敢輕舉妄動，暫且持錢觀望為上。投資者不妨趁低考慮吸納香港交易所(00388)，因儘管大市出現反覆，但亦無損本年中概股回歸上市的部署，可考慮分段吸納。
他認為，美國11月3日美國大選逼近，不論誰勝誰負，勢為高企的美股衍生波動，尤其是有「不敗傳說」之名的納指，料出現「無風三尺浪」的情況，港股難以獨善其身，恒指暫只能視24,000至24,300點為支持的重要區間，只恐怕美國總統特朗普因選情告急，繼續對華「盲出招」，作出無謂的打壓，兩國拳腳交加，必令港股進退失據。
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