港股格局：許繹彬建議分段吸納港交所

恒指周四早間上升，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受到納指近日跳水式直插影響，拖累港股亦沒有好日子過，ATMX四大科網股顯著回吐，周四開市雖有反彈，但升幅已逐漸收窄，似乎後勁不足，相信是市場仍欠缺信心所至，擔心美股只是「死貓彈」。

他認為，美國11月3日美國大選逼近，不論誰勝誰負，勢為高企的美股衍生波動，尤其是有「不敗傳說」之名的納指，料出現「無風三尺浪」的情況，港股難以獨善其身，恒指暫只能視24,000至24,300點為支持的重要區間，只恐怕美國總統特朗普因選情告急，繼續對華「盲出招」，作出無謂的打壓，兩國拳腳交加，必令港股進退失據。

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