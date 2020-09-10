【專家點評】楊俊文：納指今年高位已見？或再有調整

納指期貨由高點12,400點跌到11,000點，用了約一周時間跌了1成。當中最誇張的特斯拉由500美元跌到330美元水平，跌幅3成多，以幾萬億市值的公司來說算是非常誇張。

短線角度，幾大龍頭新科技股谷歌、臉書、亞馬遜、蘋果和特斯拉都出現了1成以上的回調幅度，因為短期跌幅已大，必定會吸引博反彈的投機者入市，所以短期反彈即將會出現。

然而從中期角度來說，即使跌幅強大，但都是8月瘋漲得來的，沒有哪家的價股比跌穿8月低位，換句說法就是股價仍高。相對3月7,000點升到12,400點，五千多點的升幅，回調1,400點連0 .618都未去到，很大機會在反彈後再有一波下跌。

長線而言，上周談過，過百倍過千倍市盈率的股份本質上只是投機賭博，如特斯拉那些跌3成還是過千倍，美團跌2成仍超過500倍市盈率，談價值只剩下資金和投機。

在新科技股下跌同時，內銀內險友邦等舊經濟股迎來一波反彈，主要是由新科技股獲利的資金在重新配置。說到底，新科技股投機者手頭仍有極大空間獲利回吐，有機會12,400點是納指今年年內高位。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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