【殃及池魚】美國打擊華為　台日韓料年失兩千億零件銷售額

美國針對華為的新禁令將於9月15日生效，外媒引述分析指出，如果華為生產中斷，將嚴重打擊台灣、日本及南韓的零部件供應商，合計每年料將損失264億美元(折合逾2,000港元)營業收入。

美國商務部宣布禁止企業提供華為任何含有美國設備或軟件設計的半導體，意圖阻止華為從外部供應商取得智能手機等產品的關鍵零部件，其實影響並不止於華為本身，也將衝擊其他供應商。今年第二季，華為是全球最大的智能手機品牌。

報道引述英國研究機構Omdia相關人員預計，日本、台灣、南韓每年合計售予華為264億美元零部件，這些業務勢受打擊。當中，日本因供應華為將近30%零部件，估計受到的衝擊最大；其次是台灣廠商，台積電每年對華為銷售額估計逾50億美元，聯發科與華為相關的銷售一年也近5億美元。至於南韓三星電子亦是華為的主要供應商。

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