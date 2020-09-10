【專家點評】鄧聲興：康希諾受惠新冠肺炎疫苗研發
2020年09月10日 10:45
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據外電報道，英國牛津大學及阿斯利康(AstraZeneca)共同研究疫苗，最新傳出有測試者疑出現嚴重副作用，暫停第三期臨床測試。事實上，多個國家在疫苗研發展開競賽，今次競爭對手暫停疫苗的臨床試驗，有利為康希諾生物-B(06185)爭取更多時間推出疫苗。康希諾生物為中國首個獲得新冠病毒疫苗專利的研發商，上周公布已開始重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒5型載體)的III期臨床試驗。隨着集團加快推出疫苗，將有利公司加快實現盈利及提升估值。向上阻力位為220元，向下支持為160元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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