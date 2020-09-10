疫下新常態！內地服務機器人市場規模料破40億美元

新冠肺炎疫情加速新常態的演變，諸如物流配送、打掃消毒等各種用途的機器人快速應運而生。

中國電子學會副秘書長梁靚表示，2019年全球機器人市場規模約294.1億美元(約2,294億港元)，其中服務機器人佔94.6億美元，按年升14.1%，錄得快速增長。去年中國機器人市場規模約86.8億美元，其中服務機器人市場規模為22億美元，已佔全球市場1/4以上，預期2020年內地服務機器人市場規模有望突破40億美元，為服務業注入新活力。

至於在2014年至2019年期間，中國機器人市場平均增長率達20.9%。

有專家指出，隨着人口老化加快，醫療、教育需求續旺，中國服務機器人存在巨大市場潛力。

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