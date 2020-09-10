傳摩通員工遭解僱　涉不當獲得美企救濟金

據知情人士透露，摩根大通發現部分員工不當申請並獲得了發放予受疫情影響美國企業的救濟資金。

外媒引述知情人士稱，摩通注意到有可疑金額存入銀行員工的活期存款帳戶，從而發現了這些與經濟損失災難貸款計劃(EIDL)項目有關的不當行為。摩通在全面審查企業援助個人接收帳戶的過程中發現了員工不當行為，並已解雇了被指不當獲取資金的員工。摩根大通發言人不予置評。

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