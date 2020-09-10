中國歐盟商會：籲中歐年底前就《全面投資協定》達成協議

中國歐盟商會發布《歐盟企業在中國建議書2020/2021》，提及伴隨着新冠肺炎疫情的蔓延和國際經濟脫鈎的威脅，在中國推動轉型的改革實踐則更為關鍵。

報告指出，巨大的尚未開發的市場潛力不僅可以幫助促進經濟增長，而且還可以避免嚴重威脅到中國發展的嚴重問題，例如不斷增長的債務狀況和人口迅速高齡化。在過去的20年中，儘管歐洲商會一直在倡導增加市場准入和為其成員提供公平的競爭環境，但由於疫情大流行和迫在眉睫的經濟破壞，現在中國實施有意義的改革至關重要脫鈎的威脅。

儘管歐洲公司仍然致力於市場，但近年來出現的許多「二分法」引起了人們對中國最終決定朝哪個方向發展的疑問，包括「一國兩制」模式，將私營經濟和國有經濟分開；該國的經濟潛力與市場准入制度；中國言辭與現實之間的持續分歧；中國對歐洲企業的吸引力和其在歐洲的「戰狼」外交所產生的衝突。

報告認為，在中國開展業務的政治化程度進一步加劇上述問題，這是一個嚴重的因素，以公司無法預測或控制的方式威脅着業務營運。而企業無法預測或控制政治因素，這給企業經營帶來相當消極的影響。歐洲國家的領導人仍願意與中國加深合作，而其中的大眾輿論卻背道而馳：選民們紛紛表達對不平衡的雙邊經濟關係，以及在新疆及香港問題上的衝突。本身合作就前途未卜，這些問題又對尋求合作的中歐提出新的挑戰。

因此，至關重要的是歐盟和中國必須爭取在2020年底之前就《全面投資協定》達成一項政治協議。一項半熟的協議使最關鍵的問題得不到解決將是不受歡迎和徒勞的。取而代之的是，協議必須取得切實的成果，並確保雙方的公開和公平市場，以加強關係並為進一步的生產性參與奠定基礎。

中國歐盟商會主席伍德克表示，歐盟曾與許多國家簽署各種各樣的經濟和貿易協定，因此，完成中歐投資協定並期待中國成為像歐盟一樣開放和公平的市場並非天方夜譚。經歷了30餘輪痛苦，漫長的《全面投資協定》談判，現在是最後的機會。

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