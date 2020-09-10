港股格局：沈慶洪料繼續膠着　倘失守23800要小心

雖然美股周三升幅顯著，但港股周四早間反彈力度不足。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股已失守多條移動平均線和上升軌，技術走勢已轉差，恒指短期有機會在24,100至25,200點區間內上落，投資者宜先觀望美股這幾日的發展，不用急於入市。

他指現時市場焦點離不開科技股，究竟美國大型科技股只是短線調整，之後會持續回升？還是升勢逆轉？這幾日相對關鍵。此外，中美關係繼續影響市況，美國總統特朗普會否在選舉前進一步出招？這些因素都令現時市場較觀望，股市呈「膠着」狀態。

他認為投資者現時不用減持股票，但一旦恒指失守23,800點就要小心，可能反映由3月低位開始的上升浪結束。

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