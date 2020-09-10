新股專輯：華住酒店在港第二上市 入場費18585元
2020年09月10日 11:19
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在美國上市的中資概念股排隊在港第二上市！繼中國連鎖餐飲集團百勝中國(09987)周四(10日)首日掛牌後，中國多品牌酒店集團華住酒店(01179)已開始路演，預期本月22日掛牌。據悉，高盛和招銀國際為是其聯席保薦人。
據銷售文件，華住酒店周五(11日)起至下周三(16日)招股，每股招股價上限為368港元，每手50股，入場費18,585.42元；發行20,42.215萬股新股，相當於擴大後股份6.4%，集資最多75.15億元。另設有15%超額配股權，全為新股，令集資額可增至86.43億元。
文件指，華住酒店每份美國預託證券(ADS)相當於1股香港股份。
是次90%國際配售，10%為公開發售。回撥機制方面，華住酒店超購91倍或以上，最多回撥至37%。
資料顯示，截至2019年底，以經營的酒店客房數量計，華住酒店是中國第二大(市佔率11%)及全球第九大(市佔率2.7%)酒店集團，並以租賃及自有模式、特許經營模式以及管理加盟模式三種不同模式經營。
該公司現於美國納斯達克上市，周三(9日)收市報44.55美元，升1.14美元或2.63%，市值約132億美元(折合約1,000億港元)。
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