港元拆息︰1個月報0.383厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.056厘；1星期仍跌至0.15厘；與樓按相關的1個月微升至0.38厘；3個月企0.52厘水平。

10/9/2020

隔夜 0.05679厘

1星期 0.15518厘

2星期 0.24268厘

1個月 0.38375厘

2個月 0.46839厘

3個月 0.52333厘

6個月 0.67304厘

12個月 0.86821厘

9/9/2020

隔夜 0.05571厘

1星期 0.16018厘

2星期 0.23911厘

1個月 0.38339厘

2個月 0.46768厘

3個月 0.52262厘

6個月 0.67446厘

12個月 0.86821厘

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