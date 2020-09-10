恒隆地產投得美政府壽臣山物業　投資總額約40億

據世邦魏理仕公布，壽臣山壽山村道37號物業成功以25.66億元售出，每平方呎作價54,138元。市場原先估計，該地皮呎價介乎4.5萬至10萬元，估值約21.3億至47.3億元，如今成交價接近市場預期的下限水平。

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