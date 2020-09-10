恒隆地產投得美政府壽臣山物業 投資總額約40億
2020年09月10日 11:30
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恒隆地產(00101)表示，對成功投得美國政府壽臣山物業地塊感到高興，並指該地塊屬市場罕見，作價合理，而該地皮將會重建成多間獨立式豪華大宅，預計於2024年落成，投資總額約40億元。
據世邦魏理仕公布，壽臣山壽山村道37號物業成功以25.66億元售出，每平方呎作價54,138元。市場原先估計，該地皮呎價介乎4.5萬至10萬元，估值約21.3億至47.3億元，如今成交價接近市場預期的下限水平。
據悉，美國政府早於1948年以約31.5萬元購入該地皮。該項目毗鄰的壽山村道39號則由中資華潤置地(01109)於2018年以59.29億元購入，當時每方呎樓面地價約85,847元。
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