【全球攬炒】摩通：次季全球企業利潤降33%　復甦路遙

外媒報道引述摩根大通的研究指出，截至今年第二季全球企業利潤下降了33%，此次利潤下跌與金融危機期間趨勢相當，其中旅遊和酒店業打擊較其他部門大。

摩通於4月份的報告中曾預測，第二季全球企業利潤將下降70%。該行指，是次跌幅縮窄的原因部分是由於獲得了可觀的政策支持，支撐了需求並幫助企業在疫情封鎖措施期間維持生計。企業利潤預計於本季開始反彈，但提醒利潤降幅小於預期並不意味着復甦是容易的。報告續稱，目前形勢仍然嚴峻，仍然預計復甦將不完全，將阻止企業利潤快速回到疫情前的水平。

按地區劃分，發達市場的企業利潤按年下降了45%，新興市場企業下降23%。截至第二季，美國企業利潤下降了15%。研究人員稱，只有中國、瑞典、印度尼西亞和土耳其的企業表現較好。相反，歐元區企業的利潤受到最大打擊，期間英國企業的利潤下降近80%。

隨着企業收益下滑，摩通表示，全球資本支出或將下降30%。即使來年收益恢復，資本支出也未必能在2021年底之前完全彌補其在疫情期間的損失。

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