公司指出，預期盈利顯著增長主要由於受惠於大灣區對商科人才的迫切需求，截至2020年8月31日止年度，廣東財經大學華商學院及廣州華商職業學院學生人數有所增長；及期內集團之華商品牌和辦學能力受到社會的廣泛認可，以及華商學院及華商職業學院的國際化教學模式廣受歡迎，平均學費得以上升。

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