【高盛推介】騰訊守500元關 好淡部署輪證攻略
2020年09月10日 12:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周四(3日)起連跌5日，累計跌逾7.5%，當中周三(9日)收市跌約0.9%。周四(10日)早段則見反彈，高見518.5元，跑贏大市。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續趁騰訊股價下跌時追捧認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共達1.1億元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。此外，牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,600萬元。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水重新買入騰訊，錄得約6.3億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上少數貼價的騰訊牛證(61025)，收回價501.18元，行使價498.68元，換股比率500，槓桿比率28.1倍。
此外，早前市場主要找600元以上行使價的價外產品，因為敏感度較高而槓桿亦高。然而市場上亦有高敏感度的較貼價選擇，槓桿亦不俗，例如年期約4個月的低街貨騰訊購證(23766)，行使價588.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.3倍。
相反，投資者如看淡，可留意年期約4個月的低街貨騰訊沽證(15361)，行使價433.68元，2020年12月31日到期，實際槓桿7.5倍。
並可留意價外幅度約13%，年期約4個月的高敏感度騰訊沽證(18190)，行使價449.8元，2020年12月24日到期，實際槓桿6.9倍。
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