灣區發展新塘立交住宅項目引入華潤置地

除支付上述交易價款外，受讓方須向轉讓方支付估值日期後利息及估值日期後股東借款及利息(按等額基準)，作為標的權益總代價之一部分。

出售事項的所得款項約為10.9億元，擬用作集團注資餘額、未來潛在投資及一般營運資金。

廣州臻通實業發展最初由深灣基建、廣東公路建設、利路投資及利新投資分別持有其37.5%、37.5%、20%及5%股權。於出售事項後，由深灣基建、利路投資、利新投資及受讓方分別持有合營企業公司其15%、20%、5%及60%股權。

項目公司將繼續在項目土地上從事居住項目的開發。項目土地位於於新塘立交廣深高速公路兩側的土地(地塊編號：83101203A19206)，其使用權的土地出讓金為41.24億元，須由項目公司分兩期支付。項目公司已支付首期款項20.62億元。根據土地出讓合同的條款及相關政府部門的後續批准，第二期款項20.62億元須於2021年1月25日前支付，將由各訂約方按比例借予項目公司的股東借款(作為相應訂約方限額的一部分)撥付。

深灣基建、利路投資、利新投資及受讓方又訂立新合作合同及經修訂公司章程，以規範其於受讓方成為項目公司的股東後各自於項目公司有關管理、經營及事務的權利及義務。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020