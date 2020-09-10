【零售浩劫】美連鎖百貨J.C. Penney覓得白武士　避免清盤

申請破產保護的美國大型連鎖百貨公司J.C. Penney獲得財團出手拯救，可望避免清盤，並可挽救約7萬個工作崗位及650家門市。

外媒報道，律師事務所Kirkland & Ellis表示，美國購物中心業者西蒙地產集團(Simon Property Group)與Brookfield Property Partners將提供8億美元解救J.C. Penney，並已達成一項臨時協議。

代表J.C. Penney的律師在法庭上表示，西蒙地產與Brookfield將支付約3億美元現金，並承擔J.C. Penney約5億美元債務。富國銀行亦已同意，一旦交易談成，將提供J.C. Penney額度為20億美元的循環信貸，讓其能留有10億美元現金。J.C. Penney計劃於下月初尋求破產法院批准這項援助協議。

受到新冠肺炎疫情重創，J.C. Penney在5月已經在美國申請了第11章破產保護。當時該公司擁有近850家營業據點。

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