半日沽空金額約59億元　阿里巴巴佔21%

半日共有581隻股份被沽空，涉及金額58.83億港元，佔大市成交10.13%。阿里巴巴沽空金額12.78億元，佔沽空總額21.74%；騰訊沽空金額4元，佔沽空總額6.81%；盈富基金沽空金額3.36億元，佔沽空總額5.72%；小米集團沽空金額3.11億元，佔沽空總額5.29%；美團點評沽空金額2.86億元，佔沽空總額4.87%。

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