【瓜分華為份額】傳三星今季手機備貨量升至8500萬部

美國封殺華為行動正對全球供應鏈產生巨大影響。外媒報道，除小米、OPPO、vivo正部署如何搶佔華為智能手機的市場份額外，供應鏈消息指，南韓三星第三季追加手機訂單，將備貨數量提升至8,500萬部。

報道引述業界消息指，近期三星向南韓射頻供應商WiPAM追加三個月的訂單，而三星第三季的備貨數量達到8,500萬部，其在第二季的出貨量逾5,000萬部。

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