港股格局：伍禮賢指兩萬四可撈貨　藍籌藥股可留意

2020年09月10日 13:03
  • 東網電視
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    港股周四高開後一度倒跌，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，港股走勢偏軟主要受外圍股市影響。美股早前上升幅度大，回吐的風險亦會較大，由於港股相對落後，跟跌的幅度也不會明顯。整體而言，目前恒指估值仍處於非常吸引的水平。
    他指，下半年市場的基本因素不變，其一，環球資金氾濫，市場資金的流動性高；其二，市場憧憬未來經濟復甦，疫苗研發進度理想，疫情將會逐漸穩定。
    而港股近日疲弱受外部及內部因素拖累，但投資者會慢慢習慣及消化這些不利因素，現時市場擔心中美關係發展，預料美國總統大選前中美關係比較繃緊，大選後中美關係將會有階段性的緩沖期。他建議投資者可待指數跌到24,000點水平時作中長線部署。
    他指，下半年開始科技股炒得熾熱並非偶然性，的確疫情對科技股造成的影響不大，股份業績成亮點，吸引投資者追捧。而且未來將會有更多中概股回流香港，相信在估值和炒作氣氛有支持，惟新經濟股股價累積升幅高，不會不停地破頂。
    此外，投資者亦可留意開始轉強的傳統板塊，如內銀股及醫療股，尤其是藍籌股如中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)等。
    他表示，上半年消費者的消費慾望受壓抑，料未來可轉好。投資者若想投資餐飲股，不妨看看頤海國際(01579)，公司依靠第三方銷售支持業務上升，下半年如海底撈(06862)出現反彈，頤海國際的升幅應加強。
    新股市場方面，農夫山泉(09633)納入恒生綜合指數成份股後，會引發資金投入。但他認為估值偏高，純碎以價值投資而言，應考慮其他股份。
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