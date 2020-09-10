【股匯攻略】晶片股點揀好？
2020年09月10日 13:15
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中國通海證券投資部副總裁張曦嵐表示，中芯國際(00981)公布A股上市後，股價最高見44.8元，其後急跌，加上近日傳或受美國制裁，現股價僅約18.64元，技術面仍有機會再跌。至於內地上市的中芯國際(688981)走勢亦差。反而美國上市的台積電TSM，即使近日納指大跌，惟其股價仍處高位平台，強弱立判。想知專家詳細技術分析，以及買邊隻好，請快啲入嚟睇片啦！
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