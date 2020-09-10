【瑞通推介】ATMX齊反彈　部分好倉獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股連跌3日後反彈，道指隔晚收報27,940點，升439點或1.6%。

恒指周三(9日)收報24,468點，跌155點或0.6%，盤中低見24,213點。周四(10日)早段反彈逾100點，曾一度重返24,600點以上，技術上，周一(7日)恒指跌穿百天線(現約24,658點)，周四即市高位曾逼近該平均線。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,700萬元，反映投資者預期港股將回升。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

騰訊控股周三力守500元心理關口，收報504元，跌0.8%。股份已連跌5個交易日，期間累挫41元或7.52%，先後失守10天、50天和20天線。微信宣布將在對話框上加入「搜一搜」的功能，市場揣測或為了搶奪百度搜索的業務。另外，蘋果公司(Apple Inc.)提出訴訟指控騰訊持股遊戲商Epic Games違反合約規定兼索償。騰訊周四早段升逾2%，高位重返518元。周三有逾6億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，周三分別有逾520萬元和近50萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴回穩一日後再度調整，周三收跌2.3%於263.2元，失20天線，盤中曾跌穿260元關口。投資者繼續關注阿里旗下螞蟻集團A+H上市進度，而螞蟻集團A股將於下周五(18日)進行上市聆訊。阿里周四早段走高逾1%，曾重上268元，收復20天線。周三有超過4,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾440萬元淨流出。

京東集團周三曾挫4.3%至291.8元，最終收跌3.0%於295.6元，為半個月以來再度收於300元關口之下。股份同樣已連跌5個交易日，累跌近11%。京東旗下京東超市近日宣布，推出全新「TOUCH+」戰略，目標2023年實現銷售額8,000億元人民幣。另京東正進行99購物節推廣。京東周四早段升近3%，升穿300元關口。周三有約70萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾120萬元淨流出。

資金尋找避風港，中國移動連升兩個交易日，周三收市微升0.5%，報53.85元，為全日最高位。周四早段高開後回軟，54元得而復失。技術上，於10天線(約53.85元)附近上落。周三分別有逾200萬元和近10萬元淨流入其好倉和淡倉。

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