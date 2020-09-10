【高盛推介】聚焦新股熱潮 留意港交所認購證
2020年09月10日 13:25
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所自上周三(2日)起連跌6日，累計跌約6.7%，當中周三(9日)跌約0.1%。周四(10日)早段則見反彈，高見371.6港元後升幅收窄。
有報道引述消息指，包括中通快遞、再鼎醫藥及寶尊電商的三間中概股將於周四進行上市聆訊，料合共集資達35億美元。此外，華住酒店已向美國證監會遞交在香港第二上市的申請，擬集資9.7億美元。而市場亦持續關注緊接來港上市的IPO。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，自本月1號起的7個交易日皆錄得資金流入，合共約7,750萬元。而認沽證則於周三獲少量資金轉向流入。
投資者如看好，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約2個月的低街貨港交所購證(16361)，行使價388.2元，2020年11月23日到期，實際槓桿9.2倍。
中期價外的選擇則可留意價外幅度約8%，年期約3個月的港交所購證(15951)，行使價400.2元，2020年12月23日到期，實際槓桿7.8倍。
投資者如看淡，可留意屬行使價318至369元間的認沽證中，槓桿最突出的港交所沽證(17173)，行使價328.08元，2020年12月30日到期，實際槓桿8.3倍。
高盛其他產品條款：
港交所牛證(55397)，收回價355.18元，行使價353.18元，槓桿比率20.6倍。
港交所熊證(55520)，收回價400元，行使價402元，槓桿比率10.3倍。
港交所購證(25155)，行使價439.08元，到期日2021年2月23日，實際槓桿6.6倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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