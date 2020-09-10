【高盛推介】聚焦新股熱潮　留意港交所認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所自上周三(2日)起連跌6日，累計跌約6.7%，當中周三(9日)跌約0.1%。周四(10日)早段則見反彈，高見371.6港元後升幅收窄。

有報道引述消息指，包括中通快遞、再鼎醫藥及寶尊電商的三間中概股將於周四進行上市聆訊，料合共集資達35億美元。此外，華住酒店已向美國證監會遞交在香港第二上市的申請，擬集資9.7億美元。而市場亦持續關注緊接來港上市的IPO。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，自本月1號起的7個交易日皆錄得資金流入，合共約7,750萬元。而認沽證則於周三獲少量資金轉向流入。

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