【理財百科】龔成：時間就是金錢　愈早投資增值愈大…

一個年輕人除非是富二代，否則踏出社會時的金錢數目並不會多，而擁有最多的就是時間。不過，這些時間都要運用得宜才能產生價值。因此，浪費時間就如同浪費金錢，而當大家明白「金錢時間值」(Time Value of Money)後，不單止明白為何時間就是金錢，同時更了解到，只要我們做好前期工作，時間就會不斷為我們工作。

用最簡單的字眼來說，就是當中存在了資產複利息增值的效應。當我們在講述有關投資時，其實必然包括複息效應在其中，而當中的威力是可以很驚人的，即是只要擁有了某些資產，時間就會自然地令這些資產增值，自動地幫我們工作。

● 愈早儲錢威力愈大

可能不少人明白錢搵錢的威力，但同時他們會說「我沒錢又怎樣錢搵錢呀？！」的確，第一筆錢是困難的，但這不是不去儲錢的藉口，正正是因為錢搵錢的威力。若要讓時間為我們工作，我們就要更努力儲錢，更後生時就要更努力儲，無論是一筆錢，又或是每月的一點一滴，都不能忽視！

我就以每月保持儲蓄為例，每月投資2,000港元，獲取年利率10%的回報，每月投入，複息滾存，經過了30年後，每月的2,000元已累積成395萬元。雖然數目不算很大，但只憑每月的一點數目，就能累積到如此效果，威力都算不少。

不過，若我們將時間縮短，不是30年而只有10年，最後的數目只有38萬元，10年是30年的3分之1，但在累積財富時，卻只得10分之1。這就是由於時間不夠所產生的結果，因為每一刻都能為我們的財富提供價值，隨着時間不斷向前行，我們的財富都會自然都增值，就是由於有金錢時間值在其中，發揮複息的威力。

即是說，就算數目少也不是問題，最重要是我們盡早開始儲錢投資，那就會對我們更為有利，因為愈早的錢就愈值錢，能為我們創造更多的財富，就算只遲5年開始，即是只有25年累積，比30年那個遲了5年起步，數目由原本的395萬元減至236萬元，減幅絕對不少。

● 愈將來的錢愈是貶值

金錢時間值的另一面，就是愈將來的錢就愈不值錢。即是說，若你不善用時間讓錢自然地為你工作，為你增值，那麼你的財富就會自然貶值。相信大家都感受到現時的錢愈來愈不值錢，這是由於通貨膨脹，令今天的錢比過去的不值錢，而將來的錢比今天的不值錢。

所以，我們不止要早點開始儲錢，同時，更要將財富合理增值，起碼要保得住財富的購買力，不致被通脹蠶食。

因此，若然你不懂理財，只會將資金存於銀行，獲取0.01%的利息，那財富就在這情況下不斷被強行貶值。如果你不懂理財，不懂讓時間讓你的錢增值，後果就是時間自然地將你的錢貶值，而具貶值的速度十分驚人。

幾十年後的香港，究竟食飯、搭車，買上車盤要多少錢？而面對這個情況，如何利用時間讓我們工作的方法，去解決當中的問題？

● 不要不斷為金錢工作

最重要的是，只要我們做好前期工作，投資適當的資產，那麼這個資產就會自然地因着時期向前，而達致自然增值的效果，這正正解釋了時間如何創造金錢，亦是達至時間為我們工作的狀態。

而上次尾段講到金錢時間值的另一面，就是當你不懂增值時，貶值就是唯一的結果，而且隨着時間不斷向前，貶值的幅度更是驚人的，當你不懂令時間為你工作，不懂讓金錢為你工作，最終的結果就是，你要為金錢不斷工作！

為何我們覺得各項東面愈來愈貴，這不止由於價格數字不斷升，更來自香港打工仔的人工沒有上升。即是說，用人工去購買生活所需的能力，愈來愈弱。我就簡單計算一下，在香港這個各樣都愈來愈貴的地方，幾十年之後，食飯、搭車、買上車盤究竟有幾貴。

● 72法則

在我們計算金錢時間值時，其實可以用一個簡單法則去計算，就是72法則，雖然這計算出來不太精準，但就可以快速計得約數，使我們大約有個概念。

計法十分簡單，只雖要用72除以長期的通脹率，就能計得貨幣貶值一半所需的時間。例如現時香港政府公布的通脹率約為4%(當然實際的通脹必然比公布的更高，因計算通脹的公式由政府編製)，我們就當4%是香港的通脹率，以此作計算。

計算方法為(72÷4)=18，即是說，若往後通脹都大約在這水平，18年後港幣就會貶值一半，若果再過另一個18年，購買力就只剩下今天的4分之1。簡單來說，若以4%通脹為基礎，在36年後，物價是今天的4倍。一個飯盒將要160元，搭地鐵過海將要44元，一個上車盤現時約400萬元，到時就是1600萬元！

更可怕的是，這只是用政府的官方數字4%為基礎，因此，實際的情況將比這個更嚴重。那我們有甚麼辦法呢？

● 跑得比通脹更快

其實，這不需要高超的投資技巧，只要掌握正確的理財知識，並落實去做，那怕只是基本操作都已足夠，但卻絕不能不去理會。方法就是盡早開始儲蓄投資，絕對要盡早，因為每遲一年，你所累積到的財富都會減去了不少。

另外，我們要做理財，合理投資增值，所做的絕不是炒賣，要做的是長線投資，利用資產長遠會升值的原理，將財富合理增值，更不用經常管理，因為只要策略完善，基本上資產會自行增值。

即是說，我們要做最多的是前期工作，尋找優質資產、潛力資產，又或是平衡組合，以策略的形式進行，然後往後的只是跟從定好的策略去做。只要前期做得好，那麼隨着時間向前，自然會令我們的資產增值。

當然有關資產的概念，更具體的解決方法，這是一個很大的題目，要解釋無法三言再語講完，所以本人才寫了一本關於資產、財務自由的書，足足寫了16萬字，400頁，有興趣可到書局睇睇。

最後再強調一點，若你不懂理財，又或遲遲不開始儲蓄投資，這就將大自然所賦予的金錢時間值浪費，長遠更會被時間貶值。所以，你一定要盡快開始儲錢理財，並學習理財投資、資產知識，這樣才能令你財富，在隨着時間不斷向前下，能令資產保持成長，不斷增值。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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