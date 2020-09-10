積金局：「三部曲」助打工仔管理資產

強制性公積金計劃管理局近年以「三部曲」的方式，推出更多工具幫助打工仔管理資產。該局機構事務總監及執行董事鄭恩賜指，積金局作為監管機構，有責任監視市場情況，希望工具箱能促進市場競爭和推動減費。

局方於去年4月推出一站式「強積金基金平台」為首曲，鄭恩賜透露，截至今年7月底，網上強積金平台訪客人數近48萬，而手機應用程式的下載率為6,700。

第二部曲優化強積金帳戶資料展示，包括加插圖表於周年權益報表及網上版強積金帳戶(儀錶板)。積金局主管(產品規管)李啟宏表示，新展現方式的周年報表將在9月份陸續以電郵或郵遞方式寄出，預計儀錶板的新模式將於第4季擴展至全數計劃。

至於第三部曲，加強打工仔對產品的認識以評估風險，包括以劃一的風險標記級別。李啟宏表示，截至今年8月，已有9個強積金計劃基金上載風險級別，料餘下的基金風險級別將於11月或之前上載至該平台。

鄭恩賜強調，強積金為長線投資，希望打工仔善用「三部曲」工具，有根據地管理強積金帳戶。

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