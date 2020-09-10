富通：5至7月本地業務保費增40%　研網上平台銷售

富通保險行政總裁楊德灝表示，在疫情影響較嚴重的5至7月期間，富通保險的本地業務年度化保費等值(APE)按年錄40%增長，反映市民對保險需求有所上升，特別在疫情下醫療產品銷售見增加，有信心公司業務在今年餘下時間維持增長。

他指，公司目前集中針對本地市場客戶需求推出產品，至於內地市場的恢復則要視內地邊境限制措施放寬情況而定，但整體有信心在未來維持銷售增長。他預期，在疫情過後客戶對儲蓄、醫療保險的需求都會上升，看好相關方面的發展。他又指，受疫情影響，過去數月網上銷售增多，料未來實體及網上銷售都會同步增長，亦會考慮在網上平台銷售新產品。

有關香港失業率上升對客戶需求的影響，楊德灝認為，目前未見銷售情況受太大影響，公司會繼續關注失業率的發展，現時難以評估其影響。

富通保險推出新壽險計劃，當中提供內置保單逆按揭功能，保單持有人可選擇退休後將人壽保障總額套現提取年金。若受保人確診嚴重腦退化，保單持有人可一筆過預支全數身故賠償及額外身故賠償，以及預先為不同受益人度身安排特定的身故賠償支付選項。

富通首席業務總監兼首席產品總監楊娟指，新產品提供「精明版」、「卓越版」兩個方案可供選擇，切合不同年齡的客戶需要。

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