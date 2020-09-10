15人涉造市被捕　壹傳媒股價急瀉近22%

該股股價自8月中旬大幅波動，股價由低位0.075元炒上1.96元後，再轉急挫，至今由高位計累跌近九成！

消息指，毒品調查科拘捕15人涉嫌利用whatsapp作溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價，高位獲利，其中一名被捕人更從中獲利超過2,500萬元，警方會在今日下午4時在警察總部交代案件詳情。

據了解，警方一直正視操縱市場的問題，並會對任何詐騙行為進行全面調查，亦會考慮對有關人等控以盜竊、串謀行騙等罪名，被告一經定罪，可被判14年監禁。

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