積金局：截至7月底強積金資產逾萬億 收費有下調空間

強制性公積金計劃管理局表示，截至去年12月，強積金總資產值9,690億港元，而今年7月底已超過1萬億元。積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜指，今年第1季曾跌至逾8,000億元低位，惟其後逐步上升並整體向上，強積金池亦不斷擴大。

積金局發表的2019強積金計劃成員累算權益統計分析顯示，截至去年12月，強積金累積帳戶共1,010萬個，由446萬名計劃成員擁有，平均每名成員帳戶已有21.7萬元。

另外，強制性供款及自願性供款總額分別為620.85億元及129.44億元，可扣税自願性供款為7.61億元。鄭恩賜透露今年7月末最新數據，可扣税自願性供款為21.7億元，涉及4.12萬個帳戶，數字正持續上升。

鄭氏指，積金局期望透過不同工具增加市場競爭，從而下調收費空間。至於是否要設收費上限，他表示，社會需要有充分討論，並指成員轉基金計劃的情況一直存在，呼籲成員不要「為轉而轉」。

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