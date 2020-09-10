投資者減200萬沽比華利山　3個月連環甩貨累套逾1.4億

重磅業主繼續沽貨。市場消息稱，跑馬地比華利山2座一個中層單位，實用面積1,417方呎，開價4,500萬元放售，剛以4,300萬元售出，呎價30,346元。原業主持貨約19年，帳面賺約3,400萬元離場。

據了解，原業主為本地資深物業投資者，單單過去約3個多月期間，已沽出至少4個住宅單位，合共套現逾1.4億元，當中仍未計及期內沽出工商物業。

事實上，經濟轉弱，樓市都被看淡，不少投資者近日都積極出貨。如另一個持重貨的投資家族，近日亦以約3,290萬元沽出南區貝沙灣單位，同時仍有放售其他住宅物業。

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