怡東酒店重建商廈覆核申請　規劃署不反對

文華東方國際持有的銅鑼灣告士打道281號地盤(即怡東酒店舊址)，去年向城市規劃委員會提交重建商廈修訂方案，惟由於未能證明申請不會對周邊交通構成不良影響，於今年4月遭否決。該公司早前要求覆核，提出相關改善建議，規劃署不予反對，明日(11日)交由城規會審議。

資料顯示，上述地盤面積約45,985方呎，去年申請以15倍地積比率發展，重建為1幢34層高商廈，包括3層地庫、1層防火層及4層平台，可建總樓面約689,770方呎，較屋宇署批出的建築圖則方案增加約5,700多方呎，另提供119個停車位。

不過，該方案早前被否決，原因是未有進一步證明不會影響交通，以及內部運輸設施是否足夠；而是次覆核作出優化建議，包括額外提供24個停車位，令停車位數目增至143個，同時擴闊地下的上落客區域，加設額外行車線，並提供代客泊車等一系列交通管理措施。

規劃署指出，相關內部交通設施、停車空間及接送區等建議，符合相關部門要求，故不反對是次覆核申請。

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