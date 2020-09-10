調查：明年全球5G手機出貨量倍升　最大市場係…

市場調研機構Canalys報告指出，隨着手機品牌商持續推出新機，加上全球物流、產線逐步恢復，手機出貨量迅速增長，估明年5G手機全球出貨量上望5.44億部，按年增95%，而中國是最大市場，佔全球出貨比重逾五成。

Canalys認為，今年全球智能手機出貨量年減10.7%，不過手機品牌廠持續推出新機，以及物流，產線逐漸改善下，全球手機出貨量將快速成長，預估明年出貨量超過13億部，按年增近一成；當中，今年全球5G手機出貨量約2.78億部，明年將突破5億部，來到5.44億部，年增95%。

從地區來看，調查顯示，今年中國5G手機出貨量約1.72億部，佔全球比重62%。隨着中國 5G普及率增長及中低階手機陸續上市，明年出貨量將達3.05億部，佔全球比重56%，也是全球手機最大銷售市場。

其次為北美地區，今年5G手機出貨量約4,200萬部，佔全球比重約15%，明年出貨量料增長至9,200億部，佔全球比重17%；歐洲今年將出貨3,100萬部，佔全球比重11%，明年7,600 萬部，佔全球比重約14%。

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