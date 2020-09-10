昇悅居兩房戶減至月租1.8萬 較市價低5%
2020年09月10日 14:41
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香港置業郭德文表示，長沙灣昇悅居3座高層F室，望內園景，兩房間隔，實用面積約522方呎，以約2.1萬港元放盤1星期後，經雙方議價，最終減價約3,000元或14.3%，以每月約1.8萬元租出，呎租約34.5元，低市價約5%。
據了解，新租客在睇樓後心儀單位廳大房大，而業主見新租客可提早起租，加上減價後仍有不俗回報，故以低於市價租出。
資料顯示，業主於2005年8月以約280萬元購入，租金回報約7.7厘。
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